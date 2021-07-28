/642650/البنك-الأهلي-المصري-العملاء-يشتكون-من-التقديم-في-الوظائف-ما-القصة

اشتكى عملاء البنك الأهلي المصري من سوء خدمة موقع البنك الأهلي المصري للحصول على وظائف، مشيرين إلى أن الموقع لا يعمل بشكل جيد.

دوت الخليج مشكلة البنك الأهلي المصري وكشف عميل البنك الأهلي المصري عن مشكلة الموقع وكتب عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل ما اقدم فى الوظائف عالموقع بتاعكم الاقى رساله بتظهرلى بتقلى خطأ فنى رقم مش عارف ايه يمنعك من تقديم طلبك ايه حل الحوار ده بعد اذن سعادتكم". حل البنك الأهلي المصري رد البنك الأهلي المصري، وكتب: "الموقع يعمل بشكل سليم ويمكنكم التجربة باستخدام متصفح اخر ويفضل التسجيل باستخدام الكمبيوتر". فرد العميل: "البنك الأهلي المصري برضه نفس النتيجه عالكمبيوتر و باستخدام كذا متصفح ، الموقع مش سليم ولا حاجه".

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