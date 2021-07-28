/642648/البنك-الزراعي-المصري--الأوراق-المطلوبة-لقرض-لتمويل-مشروع-البتلو

يسأل عملاء البنك الزراعي المصري عن الأوراق المطلوبة لقرض لتمويل مشروع البتلو وذلك بعد انتهاء عيد الأضحى 2021 ، ولكن يبدو أن الأوراق المطلوبة لقرض لتمويل مشروع البتلو من البنك الزراعي المصري من اهتمامات المواطنون.

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