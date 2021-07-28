/642647/عملاء-بنك-مصر-يشتكون-خدمة-العملاء-بتعاملنا-كأن-الواحد-بيطلب-حسنة-منهم

اشتكى عملاء بنك مصر من سوء خدمة العملاء خاصًة فرع بنك مصر في منطقة هليوبليس حيث أن مدير الفرع والموظفون تعاملوا مع عميل بنك مصر بطريقة غير لائقة.

دوت الخليج

شكوى ضد بنك مصر

وكتب عميل بنك مصر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "اهم من الخدمات دى .. خدمات مقابلة العميل .. النهارده فى بنك مصر فرع هليوبولس قمة التعالى على العميل من اول مديرة الفرع ومرورا بخدمة العملاء وكان الواحد بيطلب منهم حسنه مش خدمة لعميل .. بصراحه مش هسيب الموضوع وهصعد الموضوع على اقصى تقدير".

خدمة عملاء بنك مصر

يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر اتصالكم بالرقم 19888 من داخل جمهورية مصر العربية او 19888 (202+)من خارج جمهورية مصر العربية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.