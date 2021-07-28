/642645/أستراليا-في-المتناول-نبيل-الحلفاوي-يعلق-على-تصادم-مصر-بأستراليا-في-الأولمبياد

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن رأيه في المنتخب الأسترالي الذي يصادم مصر في الوقت الحالي ضمن مباراة كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

دوت الخليج يرصد تعليق نبيل الحفلاوي على تصادم مصر بمنتخب أستراليا

أكد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، أن منتخب استراليا ليس بالقوة التي تعرقل مسيرة المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “استراليا في المتناول، مش محتاجة عبقرية. حط كل واحد في مركزه يا كابتن ولو ما كسبوش هنحملهم همه المسئولية”.

وأعرب الحفلاوي في تغريدة أخرى عبر تويتر عن استيائه من تراجع المنتخب المصري، فكتب: “هوه احنا لازم نضيع شوط كامل في الفذلكة وبعدين نصلح؟ حتى قدام فرقة زي دي؟ إيه القرف ده؟”.

الجدير بالذكر أنه نجح منتخب مصر الأوليمبي في التقدم على أستراليا بهدف في الدقيقة 44 من الشوط الأول بهدف لأحمد ياسر ريان من صناعة رمضان صبحي أحد أفضل لاعبي المنتخب الأوليمبي في الشوط الأول ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة باوليمبياد طوكيو.

نبيل الحفلاوي يشيد بالمنتخب السعودي

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب ألمانيا المشارك في منافسة كرة القدم بأولمبياد طوكيو، برغم احراز المنتخب الألماني هدف في مرمى السعودية، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “مش المنتخب السعودي استقبل هدف؟ لكن شكلهم حلو بيلعبوا بجرأة وندية ومهددين مرمى الألمان طوال الوقت. مشرفين الكرة السعودية. شدوا الحيل يا رجالة”.

نبيل الحلفاوي يتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول» الذي رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وجسد الحلفاوي من خلاله شخصية عم حسن والد منال التي أدت دورها الفنانة حنان مطاوع، حيث قدم طوال 30 حلقة شخصية الرجل المُلم بتاريخ مصر، والصعوبات التي واجهته، بفضل ما عايشه طوال حياته، مما جعله قادراً على إعطاء النصيحة في أحلك الظروف ورؤية الأمل في أصعب الظروف.