عمار حمدي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي أمام أستراليا «فيديو»

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سجل عمار حمدي الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي، أمام أستراليا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تمكن أحمد ياسر ريان لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، من تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب الأسترالي.

وبذلك يتقدم منتخبنا الوطني بثنائية نظيفة أمام منتخب أستراليا.

لمشاهدة الهدف الأول أضغط

اولمبياد طوكيو 2020 | مصر 1 × 0 استراليا | قووووووووووووووووووووووول HD

عبر: ⁦@MnbrMadrid5



⁩ pic.twitter.com/p5Qq0j50r5 — عز مع اولمبياد طوكيو (@ahdaf_3z) July 28, 2021

ولمشاهدة الهدف الثاني اضغط

هدف #مصر الثاني عن طريق عمار حمدي التاهل اصبح اقرب من اي وقت مضى😍😍😍❤️🇪🇬 pic.twitter.com/jR65SjGSFm — ⚽Sport is our World⚽ (@sport_world0) July 28, 2021

وأنطلقت المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.