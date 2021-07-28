/642641/حطها-في-شوال---كواليس-القبض-على-المتهم-بقتل-الطفلة-سجدة-في-كفر-الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف لغز واقعة العُثور على جثة الطفلة «سجدة» 4 سنوات، بمدخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفرالشيخ، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على قاتل الطفلة سجدة

وكان قد عثر أهالي قرية الثمانين، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، أمس على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى «سجدة السيد أشرف» مقتولة ومخبأة في «جوال» أسفل بير السلم الخاص بمنزل أحد جيران جدها.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وفي سياق أخر قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة شاب عثر عليه داخل مياه النيل المنيل، بعد توقيع الكشف الطبي عليه و تحديد هويته، وتسليم الجثمان لأسرته.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة،عثرت على جثة شاب طافية في مياه نهر النيل بمنطقة المنيل بكورنيش مصر القديمة.

ووردت إشارة لمأمور قسم شرطة مصر القديمة، تفيد بالعثور علي جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة المنيل دائرة القسم.

لا شبهة جنائية في الحادث

علي الفور انتقل معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، الرائد أحمد مصلح ، وبفحص البلاغ، أتضح أن الضحية غرق خلال السباحة في نهر النيل وجرفه التيار ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة التي طلبت تحريات رجال المباحث، وتشريح جثة الشاب الغريق وإعداد تقرير حول الحادث، ودفن الجثمان .