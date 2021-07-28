حراس الديمقراطية.. دور انعقاد حافل بإنجازات "الأغلبية البرلمانية" لمستقبل وطن 

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أعلن مجلس النواب منذ ساعات عن فض دور الإنعقاد الأول في جلسة تاريخية، ترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي، وسط حالة من الإشادة والاحتفاء الواضح من الرأي العام، والخبراء والمراقبين للشان البرلماني، لما تم من مخرجات العملية البرلمانية، حيث يرصد دوت الخليج في تقريره الموسع، الدور الأساسي للأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب مستقبل وطن، وزعيمها النائب أشرف رشاد، في ظهور مجلس النواب بالشكل المشرف واللائق بالدولة المصرية.

أرقام دالة

في ظل وجود أغلبية برلمانية واعدة، حقق مجلس النواب، مجموعة من الأرقام القياسية، التي تشهد بشكل مجرد على إنجازاته وأداءه النموذجي، حيث مجموعة من الأرقام الهامة المتعلقة بمجمل أداءه في دور الإنعقاد الأول، وصلت إلى 278 ساعة عمل برلماني، مع وجود 532 متحدث من النواب، بخلاف عدد للمداخلات الكلامية بلغت 4210 .

ولايمكن المرور بشكل عابر على ما اضطلع به المجلس في حضور حزب بقوة وفعالية مستقبل وطن، منذ بدية دور الانعقاد الاول من ممارسة المهام الرقابية في مشهد تاريخي غير مسبوق، حيث تم مناقشة 29 وزير في برامجهم للعمل، مع جانب تشريعي في إطار من الأرقام الدالة حيث تم التقدم بـ 146 مشروع قانون من الحكومة والأعضاء، وقوامهم 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية.

أغلبية مغايرة

بإجراء مقارنة ومقاربة منطقية مع الأغلبيات البرلمانية في المجالس النيابية المصرية في وقت سابق، تتضح الأفضلية القصوى لحزب مستقبل وطن حاليا بما يتمتع به من قيادات وروح للعمل الجماعي وإطار تنظيمي حاكم ومنظبط، وزعيم شاب للأغلبية بقدر وقيمة وأهمية النائب أشرف رشاد، الأمر الذي انعكس جليا على أداء أعضاء مجلس النواب الحالي في أول أدوارهم للانعقاد بهذا الشكل الثري.

وفي البرلمانات السابقة، لم تكن تضطلع الأغلبية البرلمانية بكل تلك الأدوار الرائدة، ولا الحضور الصارم المنضبط، ولا الإلتفاف الوطني حول جميع القضايا الكبرى التي تشغل الوطن والمواطن، وكانت في العديد من الأحيان لاتستمع إلا لصوتها، على العكس من الأغلبية التي يقوم من خلالها حزب مستقبل وطن بحالة تكامل حقيقي مع المعارضة تحت القبة على مسمع ومرأى من الجميع.

التزام وانضباط

في ظل وجود قيادة حكيمة لايستطيع أحد إغفالها لرئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي جبالي، استطاعت الأغلبية البرلمانية، وقائدها النائب أشرف رشاد، أن يغيروا من وجه المجلس، نحو أداءات برلمانية منضبطة، حتى بات الجميع يعرف المجلس الحالي بالدقة المتناهية في مواعيد الانعقاد، والانتهاء المثالي بمنهجية وتراتبية واضحة في التعامل مع الأجندة التشريعية، دون إرجاء أو إبطاء أو خلل في المواعيد والالتزامات المختلفة.

لم تقتصر حالة الانضباط المحلوظة التي حققها حزب مستقبل وطن على التوقيتات والمواعيد فقط، وإنما الحضور بكثافة، وبدأب وباستمرارية ومداومة لم تنقطع يوما، عن منح الأهمية لكافة الجلسات والانخراط في عمل برلماني منذ بداية الجلسة وحتى اللحظات الأخيرة فيها، الأمر الذي أدى لإظهار بصمة حزب مستقبل وطن على الأداء التشريعي والرقابي والخدمي تحت قبة مجلس النواب العريق.

أداء نوعي راقي

لايمكن ان يمر يوما تحت قبة مجلس النواب، دون أن تجد تشريع أو أداة رقابية أو تحرك خدمي يتبناه ويرعاه، ويسارع إليه ويبادر نحوه، أعضاء حزب الأغلبية، بتوجيه وتركيز فائق من زعيم الأغلبية أشرف رشاد، حيث تصدر نواب الأغلبية واجهة العمل البرلماني المشرف بأداء نوعي راقي على كافة الأصعدة.

وسط إجماع على وجود معدلات قياسية، وضخ أكبر قدر من التشريعات والقوانين والتعديلات والأدوات الرقابية والتحركات الخدمية المتواصلة، مع إبداء كامل أشكال التعاون والتضافر مع جميع القوى والكتل والتيارات تحت القبة، سواء في الجلسات العامة او اللجان العامة.

اصطفاف مع الدولة

لايمكن لأحد أن ينسى الكلمات اللافتة التي أطلقها زعيم الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، حينما قال "ساعدوني نحافظ على قيم هذا المجتمع في مواجهة الغزو الفكري والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا"، وذلك في أحد أهم التعديلات التشريعية، التي استهدفت تغليظ عقوبات التحرش، ليحقق بذلك مفهوم الاصطفاف الحقيقي مع الدولة بمكونات مجتمعها، من أجل الدفع بأكبر قدر من التشريعات والتحركات التي تنتصر للمصريين في الداخل والخارج.

وبالنسبة للملفات الخارجية، أشاد الجميع بما أعلنه حزب مستقبل وطن تأييده لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لمبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عمليات إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، وأكد الحزب فخره واعتزازه لجهود القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، موضحا أنّ الحزب سيضطلع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار توجيهات الرئيس.

تكامل مع المعارضة

وجود زعيم شاب للأغلبية البرلمانية بقدر وقيمة وأهمية المهندس أشرف رشاد، ومايتفرد به من سمات شخصية تجعله منفتحا على جميع الآراء الوطنية، أدى لحالة من التكامل والتعاون بين مختلف أقطاب المجلس، وهو الأمر الذي يحسب لحزب مستقبل وطن، الذي حقق حالة فريدة من الاصطفاف مع المعارضة البرلمانية انتصارا للوطن والمواطن في العديد من المواقف.

وقد رصد المراقبون وخبراء الشأن البرلماني، مشهد يحسب للأغلبية البرلمانية ويعبر عن مدى ماتتمع به من ثقة وانفتاح ضمن حالة الديمقراطية والمرونة، والانفتاح على كافة القوى البرلمانية، وتغليب العام على الخاص، بعدما أعلن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، عن موافقته التامة على ماذهب إليه النائب المعارض ضياء الدين داوود خلال النقاشات التي استهدفت تخفيف الأعباء على الصيادين المصريين.

رسائل ختامية

كعادة تصريحات زعيم الأغلبية التي تكون لها أهمية خاصة، جاءت رسائلة الختامية في نهاية دور الانعقاد البرلماني، حيث وجَّه أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، عددًا من الرسائل خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الأول، استهلها بطلب لافت وهو قراءة الفاتحة على أرواح النواب الذين وافتهم المنية خلال دور الانعقاد الأول للمجلس؛ وهو ما وافق عليه رئيس البرلمان.

ووسط حالة من التركيز الشديد والإنصات الواضح من جميع الحضور، قال زعيم الأغلبية إن كلمته تحمل رسائل سريعة، متابعًا: "الرسالة الأولى لخالقي حبيبي ومولاي الله عز وجل، ونشكر الله الذي أعاننا، واللهم انصرنا على كل مَن تربص بمصر؛ سواء في الداخل أو الخارج، والرسالة الثانية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي: نجدد العهد مع سيادتكم على المحيا وعلى الممات وفي الحرب والسلام، نجدد العهد كجنود في الميدان، وبما تعلمناه منكم أننا لا بد أن نخوض السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، والكرامة في العمل والعزة والاجتهاد، نشكرك على ما بذلتموه ونعاهدكم على العمل لنهضة مصر ورفعتها".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية: "الرسالة الثالثة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والحكومة، نشكركم ونشكر الله، ونؤكد أننا ما قدمنا شيئًا كان فيه مصلحة المواطن إلا وجدنا تنسيقًا وتعاونًا من الحكومة أكثر من المتوقع، وتعاون رئيس الوزراء مع قيادات اللجان النوعية في الكثير من القضايا، وكانت الحكومة تعمل معنا وتتعاون معنا على خط واحد لمصلحة الوطن".

وأضاف النائب أن الرسالة الرابعة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، وتابع: "أقول وكان لي الشرف، تعلمت خبرات عديدة في المجلس السابق؛ لكن ما تعلمته منكم في دور الانعقاد الأول يضاهي وأكثر ما تعلمته في السنوات الخمس السابقة، تعلمت كيف تكون الإدارة بحزم وفن، وكل الشكر لكم وللمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس".

واختتم قائد سفينة الأغلبية البرلمانية: "الرسالة الخامسة لشعب مصر، لقد عاهدناكم ونستمر في العهد أن نكون عند حسن ظنكم، نعمل لأجلكم، ونحقق المعادلة الصعبة بين مصلحة الوطن والمواطن، وسنظل نقدم ما نستطيع، ووجه رشاد في الرسالة السادسة الشكر إلى نواب حزب مستقبل وطن، قائلًا: "أشكر التزامكم الحزبي والوطني وكل ما بذلتموه من خدمات للمواطنين ولدوائركم، دمتم السند والعون والإخوة، وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "أتوجه بالتحية والشكر للهيئات البرلمانية، وأنحني لما قدمتوه من تعاون لأجل الوطن والمواطن، اجتهدنا وعلى الله قصد السبيل".