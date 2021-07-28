«اجعل قبره نورًا» محمد رجب يطلب الدعاء لوالده الراحل

/642637/اجعل-قبره-نورا-محمد-رجب-يطلب-الدعاء-لوالده-الراحل

حرص الفنان محمد رجب في أول ظهور له بعد وفاة والده الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، على الدعاء له والترحم عليه.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لمحمد رجب بعد وفاة والده

نشر محمد رجب مجموعة صور تجمعه بوالده من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها داعيا: “الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الاعلي اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين”.

شقيق محمد رجب يعلن وفاة والدهما

واتى خبر وفاة والد الفنان محمد رجب الذي تعرض لوعكة صحية مفاجأة قبل رحيله على لسان شقيقه عمرو رجب اذ أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب في تأثر شديد: "توفى أبي”.

سبق وأن طالب رجب جمهوره مؤخرًا بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل عبر خاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث كتب: "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل".

محمد رجب يتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر شارك الفنان محمد رجب في السباق الرمضاني المنصرم بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

كما قدم مؤخرًا مسلسل «ضربة معلم» تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

«ضربة معلم» يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل «الأخ الكبير»، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.