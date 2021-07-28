/642636/بعد-انتهاء-دور-الانعقاد--تعرف-على-الانجازات-التشريعية-للبرلمان-بمجال-الحماية-والنهوض-بالاقتصاد-الوطني

قام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول بالفصل التشريعي بأداء تشريعي قوي في كافة المجالات حيث وافق المجلس على (146) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ نحو (۱۷۹) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.

وكان لهذه القوانين كان لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة.

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز هذه الانجازات في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني

- مشرروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل

- مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري

- مشروع قانون بشأن غنشاء صندوق الوقف الخيري

- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الأضافي للعاملين بالدولة.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فض دور الانعقاد الاول

وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب