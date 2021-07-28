/642634/تأجيل-نظر-دعوى-شطب-محمد-رمضان-من-نقابة-المهن-التمثيلية-لـ-17-أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية، ومنعه من مزاولة المهنة إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

دوت الخليج يصدر في السطور التالية تفاصيل نظر دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

نقيب المهن التمثيلية و الفنان محمد رمضان

أضاف طارق محمود في دعواه المقدمة، ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية و الفنان محمد رمضان، أن النقابة كانت دوما تُمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من المُمثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارًا تُحرض فيها على البلطجة والعنف، وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.

وهو ما ظهر واضحًا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف، وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله، وتمثل انحدارًا فنيًا وأخلاقيًا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجًا له.

وطالب محمود في دعواه المقدم بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.