/642633/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-هائل-داخل-شقة-سكنية-بأسيوط

شهدت منطقة الوليدية التابعة لدائرة قسم ثان أسيوط، إندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد المنازل، دون خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنيةمن السيطرة علي الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق شقة بمنطة الوليدية في محافظة أسيوط

وكان تلقي اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من سكان منطقة الوليدية بنشوب حريق في منزل «عماد م ع» مقيم بمنطقة الوليدية خلف مدرسة النهضة.

تم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون أي خسائر في الأرواح، بينما تضمنت الخسائر احتراق محتويات الشقة ويوجد بها جهاز عروسة، وتم إخطار الشئون الاجتماعية لعمل اللازم، وعلي الفورتم تحرير المحضر اللازم بالحريق.

حريق هائل داخل كنيسة في المرج

وفي سياق أخر قررت نيابة المرج الجزئية، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق إندلع داخل كنيسة العذراء فى منطقة المرج بالقاهرة بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بإندلاع حريق داخل كنسية فى المرج ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية الإخماد دون اصابات بشرية أو خسائر في الأوراح، ونجحت الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل كنيسة فى منطقة المرج بسبب ماس كهربائى.