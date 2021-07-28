/642632/بنك-CIB-التسهيل-الائتمانى-للسحب-على-المكشوف

يقدم بنك CIB السحب على المكشوف هو اختيارك الأفضل لو محتاج كاش أو قلقان من أي مصاريف حيث أن تمتع بحد ائتمانى للتسهيل بقيمة تصل إلى 150،000 جنيه وفقًا لقيمة راتبك حتى تستمتع بتجربة سداد سهلة ومريحة.

بنك مصر

التسهيل الائتمانى للسحب على المكشوف من بنك CIB

يقدم بنك CIB سعر عائد تنافسي يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

الرسوم والمصروفات الخاصة بالسحب على المكشوف من CIB

رسوم الدمغة (مدفوعة ربع سنوية) 0.05٪ ربع سنويًا من أعلى رصيد خصم نهائي في رسوم رسم الطابع ربع السنوي (مدفوع ربع سنوي) أعلى رصيد مدين شهري للسحب على المكشوف (مدفوع شهريًا) 0.1% شهريا على أعلى رصيد إقفال مدين في الشهر في حالة:

التسهيل الائتماني لحساب جارى مدين بضمان الشهادات الادخارية-ماعدا الشهادة الادخارية ذات العائد التراكمي التسهيل الائتماني لحساب جارى مدين بضمان أذون الخزانة التسهيل الائتماني لحساب جارى مدين بضمان الودائع لأجل 0.05% شهريا على أعلى رصيد إقفال مدين في الشهر في حالة:

التسهيل الائتماني لحساب جارى مدين بضمان حسابات التوفير (للعملاء الأفراد فقط) التسهيل الائتماني لحساب جارى مدين بضمان حسابات الجارية (لعملاء Business Banking فقط) 0.04% شهريًا على أعلى رصيد إقفال مدين في الشهر في حالة التسهيل الائتماني لحساب جاري مدين بضمان الشهادات الادخارية ذات العائد التراكمي

0.15% شهريا على اعلى رصيد اقفال مدين في الشهر في حالة التسهيل الائتماني بدون ضمانات