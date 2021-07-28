انت الان تتابع تفاصيل خبر يمكنك الآن الاستعلام على مخالفات المرور لعام2021 باستخدام رقم اللوحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إن الاستعلام عن مخالفات المرور الآن أختلف اختلافاً جزرياً عن السنوات السابقة حيث كان المواطن يذهب إلى منشأة المرور ليحصل على معلومات عن المخالفات المرورية المستحقة عليه أو حتى دفع قيمة هذه المخالفات لكن في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد أصبح من الضروري تطوير هذه المنظومة، وبالفعل قامت الحكومة بمجهود عظيم للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع التجمعات أمام وداخل أي منشأة سواء كانت حكومية أو خاصة، بتحويل المنظومة القديمة إلى منظومة رقمية حيث يتمكن المواطن من الحصول على أي معلومات حول الاستعلام على مخالفات المرور من المنزل.

الاستعلام على مخالفات المرور 2021 م

موقع النيابة العامة لخدمات المرور يوفر العديد من الخدمات للمواطنين، ومن أهمها خدمة الاستعلام على مخالفات المرور التي استفاد منها أصحاب السيارات، ووفرت الكثير من المجهود، والوقت المبذول في ذلك، وللاستعلام بطريقة سهلة يجب اتباع الخطوات التالية:-