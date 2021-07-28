«نصف السكان في خطر».. وزير الري السوداني يكشف الأضرار الكارثية لسد النهضة

دعا ياسر عباس وزير الرى السوداني، إلى تبادل المعلومات مع اثيوبيا والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة، مشددًا على ضرورة تغيير منهجية التفاوض التى يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأضاف وزير الري السوداني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "غير مستعدين لإجراء مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لأنها ببساطة تعني شراء الوقت".

وأكد أن سد النهضة مهدد لنصف تعداد سكان السودان، داعيا وسائل الاعلام الى تناول القضية بشكل متوازن.