السفير المصري في جيبوتي يلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية

التقى السفير المصري محمد مصطفي عرفي، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، بكل من رئيس وزراء جيبوتي "عبد القادر كامل"، ووزير الخارجية "محمود علي يوسف"، وذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة جيبوتي في شهر مايو الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.

وتم خلال اللقاءين التأكيد على أهمية استمرار جهود تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين في ضوء التاريخ الممتد للعلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي والروابط العديدة التي تجمعهما، كما تم كذلك بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالتعاون الثنائي بين الجانبين والتي تم طرحها خلال لقاء القمة الأخير الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس "عمر جيله"، وذلك لبحث سُبُل مواصلة تنفيذ توجيهاتهما في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.