صور- إزالة التعديات بإدارة المعمورة الزراعية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الإسكندرية، اليوم، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقسم شرطة المنتزه حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بحوض كرملة عزبة حوض 10 التابعة لجمعية التوفيقية إدارة المعمورة الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا للقانون.





وقال اللواء حسن الجمال، رئيس حى المنتزه ثان، إنه جرى خلال الحملة إزالة تعديات على إحدى الأراضى الزراعية الواقعة بزمام إدارة المعمورة الزراعية "حوض كرملة عزبة حوض 10"، وهى عبارة عن تشوينات على مساحة 170م2، وسملات على مساحة 110م2، جدران على مسطح 210 م. وأضاف رئيس حى المنتزه ثان، إن الحملة جاءت بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى وباستخدام معدات تحسين الأراضى ، وتم إزالة كافة التعديات التى تم رصدها.

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