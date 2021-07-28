صور.. بدء أعمال إنشاء مدرسة الكوامل بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن هيئة الأبنية التعليمية بدأت فى أعمال إنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى عزبة الكوامل التابعة لقرية عباد شارونة بالوحدة المحلية لقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، على مساحة 1300 متر وبتكلفة تقدر بحوالى 5 ملايين جنيه.





وأوضح المهندس أحمد النوبى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن مدرسة الكوامل للتعليم الأساسى والجارى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ستضم 11 فصلاً بإجمالى 440 طالبًا وتقام على مساحة 1300 متر تقريبا "أرضى +4 طوابق"، إذ تم إزالة المبانى القديمة والبدء فى أعمال التمهيد وحفر الأساسات. وكان الأهالى بعزبة الكوامل قد أقاموا مبانى على أرض بدون ترخيص لاستخدامها كمدرسة لأبناء القرية بها، وتم تحرير محضر إيقاف للأعمال. وقرر المحافظ الأسبق إغلاق المبنى القائم بعزبة الكوامل والمستخدم كمدرسة، وتم إزالة المبنى والبدء فى إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل بمركز مغاغة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، ووفقًا للاشتراطات البنائية الخاصة بها، استجابة لأهالى العزبة.

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