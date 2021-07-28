صور- بأطواق الورود.. مطار القاهرة يستقبل ملاك وسيف عيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار القاهرة الدولى منذ قليل أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى قادمين من طوكيو، بعد الحصول على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية، المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.





ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس مجدى إسحاق وبحضور الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى احتفالية واستقبال خاص لأبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى داخل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بعد وصول رحلتهم واستقبلوا الابطال بأطواق الورد بعد الحصول على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية. وتواجد، أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمطار القاهرة لصعود ثنائى التايكوندو عليه فور خروجهم من المطار،، قادمين من طوكيو عن طريق الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 130.

وتنتظر أبطال مصر، احتفالية وتكريم، يقيمه، مجلس إدارة نادى الصيد للثنائى سيف عيسى وهداية ملاك الحاصلين على ميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية. وكان مسئولو الصيد، وجهوا الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى للحضور بداية من الواحدة ظهرا للمساهمة فى تكريم البطلين اللذان رفعا اسم البلاد عاليا فى المحافل الدولية وحققا الميدالتين لمصر حتى الآن.

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