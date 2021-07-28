محمد حلاوة: «حياة كريمة» خطوة متفردة فى التاريخ المصرى

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج حياة كريمة يمثل خطوة متفردة فى التاريخ المصرى والعالمى، لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الأممية الخاصة بحقوق الإنسان الإنسانية والإجتماعية.





وأضاف حلاوة، فى بيان اليوم، أن البرنامج يتوجه إلى 60 مليون مواطن مصرى فى توقيت متزامن، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى يضع الفئات الأكثر احتياجًا نصب عينيه، ويطبق أسمى قيم حقوق الإنسان المنصوص عليها فى مواثيق الأمم المتحدة من توفير سكن ومدرسة ومستشفى وحياة كريمة لجميع المواطنين.

وثمن حلاوة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو التوسع الشامل فى برنامج حياة كريمة الذى يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الهدف الأسمى لهذا البرنامج الرئاسى العملاق هو الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المصرية، وتحقيق أكبر وأعظم مشروع للاستثمار فى البشر فى تاريخ مصر.

وأوضح حلاوة أن «حياة كريمة» تمثل خطوة متفردة فى التاريخ المصرى والعالمى، لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الأممية الخاصة بحقوق الإنسان الإنسانية والإجتماعية، مضيفًا أن برنامج حياة كريمة يؤكد قيم حقوق الإنسان بتعريفها العالمى الصحيح، ويستهدف ملايين الأسر البسيطة التى حرمت لسنوات طويلة من أبسط حقوقها الإنسانية.

وأشار نائب مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج حياة كريمة يرسخ من جهة أخرى شعورًا أساسيًّا لدى المواطن بأن الدولة فى عهد الرئيس السيسى صدقت فى وعودها بأن بناء الإنسان المصرى هو رأس أولويات الرئيس وجميع قطاعات الدولة بلا استثناء.

ولفت إلى أن دروس التاريخ أثبتت أن الدولة القوية هى حصاد مباشر لوجود مواطنين أقوياء ينعمون بحياة كريمة ويثقون فى دولتهم وفى سياساتها التى تستهدف بذل أقصى جهد ممكن، وتوجيه أكبر استثمارات ممكنة لضمان حياة اجتماعية وتنموية وصحية وتعليمية بأرقى المعايير العالمية، ومن ثم فإن هذا الاستثمار يحقق نهضة اجتماعية وإنسانية ويحقق أسمى غايات حقوق الإنسان فى العالم وهو الوصول إلى حياة كريمة وآمنة للجيل الحالى والأجيال المقبلة.

واختتم حديثه بالقول، إنه يشعر بالفخر لمشاركته فى هذا المشروع المصرى الرئاسى العملاق، ويعتبر أن كل مليم توجه إلى هذه المسيرة التنموية والاجتماعية يصب فى النهاية لصالح مستقبل مصر ومستقبل الأجيال المقبلة، ويُسهم فى تأكيد قوة مصر وقدرتها الشاملة على مواجهة كل تحدياتها بسواعد أبنائها فى الداخل ودون الاعتماد على أحد تحت قيادة تاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات مصر الكبرى النابضة بالحيوية والعمل.