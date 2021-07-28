السفير المصرى فى جيبوتى يلتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - التقى محمد مصطفى عرفى، سفير جمهورية مصر العربية فى جيبوتى، بكل من رئيس وزراء جيبوتى "عبد القادر كامل"، ووزير الخارجية "محمود على يوسف"، وذلك فى إطار متابعة نتائج الزيارة الرئاسية التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جيبوتى فى شهر مايو الماضى، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى إلى جيبوتى.





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