مياه المنيا: 419 مليون جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة»

وقال الشهاوى، على هامش الجولة، إن الأعمال تسير بسرعة كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات كلا من أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار و419 مليون جنيه فى خمس مراكز، وهى دير مواس وملوى وأبوقرقاص والعدوة ومغاغة، وأن تكلفة المشروع بمركز مغاغة تبلغ 202 مليون جنيه، وتشمل 41 مشروع مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 138 كم، بالإضافة إلى مشروعى مد وتدعيم لخطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 8 آلاف متر مكعب فى اليوم لتغذية منطقة شرق النيل ليصل إجمالى المشروعات المنفذه بالمركز لـ 44 مشروعًا.
وأكد الشهاوى انتظام العمل فى كل المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة لإنجاز جميع الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة.
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