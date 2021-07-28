«فرحانة جدًا» ميرهان حسين تعرب عن سعادتها بخوض أولى تجاربها المسرحية

/642630/فرحانة-جدا-ميرهان-حسين-تعرب-عن-سعادتها-بخوض-أولى-تجاربها-المسرحية

أعربت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن مدى سعادتها بوقوفها على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية «شمسية و أربع كراسي»، المقرر عرضها في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، الخميس المقبل.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنانة ميرهان حسين على مشاركتها في مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، فضلًا عن كواليس العمل.

ميرهان حسين تروج لمسرحية شمسية وأربع كراسي بصور من الكواليس

نشرت حسين عدة صور من كواليس المسرحية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "فرحانة جدًا إني هقف أمثل على خشبة المسرح اول مرة في حياتي، وفرحانة جدًا جدًا إن أول مرة دي هكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ أشرف عبد الباقي".

وأضافت: "شكرًا يا أستاذ على اختيارك ليا ويارب نعمل عمل يعجب الناس ويسعدهم، فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا أوس أوس وتوتة وأنور.. ربنا يكرمنا يارب.. مسرحية شمسية وأربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل.. نشوفكم هناك".

أبطال مسرحية شمسية و أربع كراسي

ويشارك في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين كلًا من محمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

ميرهان حسين تتألق في ختم النمر

وكان أخر ظهور للفنانة ميرهان حسين كان من خلال «ختم النمر» التي تدور أحداثه حول عمر النمر “أحمد صلاح حسني” الذي يقع في حب خصيمته هنادي، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم.

مسلسل «ختم النمر» تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين تشيد بأغنية اتقل لعمرو دياب

نشرت الفنانة ميرهان حسين مؤخرا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية «اتقل» للفنان الكبير عمرو دياب، وعلقت ميرهان على الفيديو، قائلة: "في حالة حب مع هذه الأغنية، اتقل"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.