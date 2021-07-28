/642627/مصر-تتقدم-علي-منتخب-أستراليا-بهدف-أحمد-ياسر-في-الشوط-الأول-فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظير أستراليا، بهدف دون رد لصالح منتخبنا الوطني، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات طوكيو 2020، ويعرض دوت الخليج أحداث الشوط الأول:

وانطلقت المباراة بين مصر وأستراليا في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة ، في المواجهة التي تقام على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

لمشاهدة هدف المباراة اضغط اولمبياد طوكيو 2020 | مصر 1 × 0 استراليا | قووووووووووووووووووووووول HD

عبر: ⁦@MnbrMadrid5



⁩ pic.twitter.com/p5Qq0j50r5 — عز مع اولمبياد طوكيو (@ahdaf_3z) July 28, 2021

بدأ الشوط بضغط من قبل منتخب مصر، ولكن نجح دفاع منتخب استراليا في التصدي لهجمات لاعبو الفراعنة ، وحرم القائم الأيمن لحارس مرمى أستراليا لاعبو المنتخب الوطني من التسجيل في الدقيقة 10 من زمن الشوط، وذلك بعد تصويبة صاروخية أرضية ارتطمت بالقائم.

إصابة قوية لأحمد ابو الفتوح لاعب المنتخب الوطني بعد تدخل عنيف من لاعب استراليا في الدقيقة ال9.

تدخل قوي من محمود الونش علي لاعب استراليا في الدقيقة ال13 وتدخل الجهاز الطبي.

الأستحواذ من جانب منتخب استراليا يسيطر علي المباراة بعد مرور 34 دقيقة.

محاولات من جانب لاعبين منتخب مصر علي مرمي المنافس ولكن خارج الملعب .

بطاقة صفراء لصالح اكرم توفيق بعد تدخل قوي علي لاعب استراليا

إصابة قوية لأحمد حجازي في الراس في الدقيقة ال40.

هدف لمنتخب مصر في الدقيقة ال44

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)