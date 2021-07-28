يسرا تتعاون مع كريم عبد العزيز في عمل سينمائي جديد

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إجتمعت الفنانة يسرا مؤخرا بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد لمناقشة عمل سينمائي جديد من المقرر أن يتعاونو به من خلاله للمرة الأولى.

دوت الخليج يكشف مشاركة يسرا مع كريم عبد العزيز في عمل سينمائي جديد

ووافقت الفنانة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة الفيلم الذي يجمعها بكريم عبد العزيز على أن يجرى التحضير له خلال الفترة المقبلة، وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.

يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد «ليلة العيد» اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه في شهر أغسطس المقبل أو خلال الموسم الصيفي بشكل عام.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تستعيد ذكرى وفاة والدتها

وحرصت يسرا مؤخرا على إحياء ذكرى وفاة والدتها بكلمات مؤثرة اذ نشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر موقع انستجرام، وعلقت عليها: “أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي و حقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بنسبالي.. خدتي معاكي يا أمي الفرح كله و الحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك.. يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن و أنضف و أنقى، مكان مليان حب و سلام و تسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى”.

وتابعت يسرا حديثها: “وحشتيني و وحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي و برك عليا ربنا مايحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير. بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه و ربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة”.