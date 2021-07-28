/642621/مرثا-محروس-تحصل-على-موافقة-إنشاء-كباري-عبور-مشاه-بطول-شارع-جسر-السويس

وافقت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على طلب النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن تنفيذ كباري عبور مشاه بطول شارع جسر السويس بعد تطويره حفاظأ على حياة المواطنين.

دوت الخليج يرصد بالمستندات موافقة الهيئة الهنددسية على طلب النائبة مرثا محروس

الهيئة الهندسية

وتضمن الطلب الذي تقدمت به النائبة مرثا محروس انشاء الكباري التالية :

* شارع جسر السويس * كوبري ميدان الالف مسكن لخدمة منطقة عين شمس والمطرية * كوبري شارع سنان لخدمة منطقة حلمية الزيتون و الحلمية ومصر الجديدة

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية امس، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.