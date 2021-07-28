/642620/طوكيو-2020--فريدة-عثمان-تنافس-علي-100-متر-حرة-في-التصفيات-تفاصيل

تخوض السباحة المصرية فريدة عثمان، أخر منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بمنافسات 50 متر حرة في تمام الساعة 12:38من ظهر يوم الجمعة المقبل، حيث تعد هذه المنافسات هي الفرصة الأخيرة للبطلة المصرية بالأولمبياد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وودعت فريدة عثمان منافسات 100 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات، حيث تتأهل أول 16 لاعبة فقط إلى نصف النهائي.

ودعت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة، منافسات سباق 100 متر حرة، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهت "عثمان" التصفيات بزمن قدره 55,74 ثانية لتحتل المركز الـ33 وتودع السباق حيث يتأهل أول 16 لاعبة فقط.

وكانت فريدة عثمان قد ودعت سابقاً منافسات 100 متر فراشة بعد احتلالها المركز العشرين.

ومن المقرر أن تخوض فريدة عثمان منافسات 50 متر حرة في تمام الساعة 12:38 من ظهر يوم الجمعة.

فيما ودعة فريدة عثمان منافسات 100 متر حرة بعد أن احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات.

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

12:07 صباحا سباحة فريدة عثمان 100م حرة تصفيات

تنس الطاولة

عمر عصر

الجدير بالذكر أن تأهل عمر عصر لاعب تنس الطاولة، إلى الدور ربع النهائي من منافسات فردي الرجال بتنس الطاولة، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره التايوني يوان تشونج، في الشوط الحاسم، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 4/3 لصالح عصر، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية