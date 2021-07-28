ضباط الشرطة في انتظار إعلان الحركة العامة لوزارة الداخلية

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ينتظر ضباط الشرطة، إعلان حركة التنقلات العامة السنوية التي تصدرها وزارة الداخلية نهاية شهر يوليو الجاري، والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،ومن المقرر إعلانها لانطلاق كل ضابط شرطة لخدمة أمن الوطن والمواطن كلا في موقع عمله الجديد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعتماد وزير الداخلية حركة التنقلات

و تعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة على دعم العديد من مديريات الأمن بكوادر أمنية وكفاءات جديدة، في إطار الحرص على مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتجرى وزارة الداخلية كل عام حركة تنقلات لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية.

وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات

واعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة في وزارة الداخلية وقطاعاتها والمصالح التابعة لها، بعد عرضها على المجلس الأعلى للشرطة، وسيجري الإعلان عنها قبل انتهاء شهر يوليو الجاري بحسب قانون الشرطة المنظم لحركة التنقلات.

حركة التنقلات في أول أغسطس

تنفيذ الحركة أول شهر أغسطس المقبل وأفادت مصادر أمنية، أن إعلان حركة التنقلات خلال ساعات وسيجري ارسال حركة مديريات الأمن والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم ، ومن أحيلوا للتقاعد لبلوغ سن المعاش، إلى مديرية أمن وسيجرى التنفيذ في مطلع شهر أغسطس القادم، فيما سيجري فتح باب التظلمات والبت فيها لمدة 5 أيام، وإعلان النتائج وتمام التنفيذ يوم 6 أغسطس القادم فيما ينفذ مساعدي الوزير ومديري الأمن والمناصب القيادية الإشرافية الحركة في اليوم التالي مباشرة من إعلانها، بينما ينفذ الضباط الحركة العامة بداية من 1 أغسطس المقبل.

مصادرة أمنية عن حركة تنقلات ضباط الشرطة

وأكدت مصادر أمنية، أن حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، سوف تشمل ترقيات لشباب الضباط لضخ دماء جديدة بوزارة الداخلية وشغل الشباب لمناصب قيادية، كما سيجرى نقل وندب مساعدي وزير الداخلية لمختلف القطاعات لتزويدها بذوي الخبرات المميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأضافت المصادر أن الحركة العامة لوزارة الداخلية تشمل دعم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المميزين والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والحاصلين على فرق مميزة لدعم الجهات النوعية.

كما ستشمل الحركة العامة تصعيد مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح بدلًا من مساعدين لبلوغهم سن المعاش عقب مسيرة عطاء مشهودة.

معايير حركة الترقيات والتنقلات بوزارة الداخلية

تراعي حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة بوزارة الداخلية معاييرأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، وهي إعلاء الاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

كما ستراعي تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، لمواجهة صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستعانة بهم في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، على أن تشمل الترقية والمد لأكثر من 10 آلاف ضابط، ونقل وانتداب وتعيين عدد كبير من القيادات الأمنية جديدة كمديري أمن ومساعدين لوزير الداخلية.

وتشمل ملامح الحركة العامة لضباط الشرطة تكليف الضباط المتخصصين، والحاصلين على درجات علمية رفيعة للعمل في جهات لتميزهم والاستفادة منهم في مجال العمل الأمني، كل في مكانه المناسب.