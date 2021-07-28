/642618/النيابة-تأمر-بدفن-جثة-شاب-عثر-عليه-بمياه-النيل-في-المنيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بدفن جثة شاب عثر عليه داخل مياه النيل المنيل، بعد توقيع الكشف الطبي عليه و تحديد هويته، وتسليم الجثمان لأسرته.

دوت الخليج يرصد يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة غريق بنهر النيل بالمنيل

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة،عثرت على جثة شاب طافية في مياه نهر النيل بمنطقة المنيل بكورنيش مصر القديمة.

ووردت إشارة لمأمور قسم شرطة مصر القديمة، تفيد بالعثور علي جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة المنيل دائرة القسم.

لا شبهة جنائية في الحادث

علي الفور انتقل معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، الرائد أحمد مصلح ، وبفحص البلاغ، أتضح أن الضحية غرق خلال السباحة في نهر النيل وجرفه التيار ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة التي طلبت تحريات رجال المباحث، وتشريح جثة الشاب الغريق وإعداد تقرير حول الحادث، ودفن الجثمان .

وفي سياق أخر ظهرت جثة غريق شاطئ المعلمين بمحافظة الإسكندرية،بالقرب من منطقة الغرق، بعد طفو الجثة أعلى مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد 3 أيام داخل المياه، وسط محاولات بحث كبرى لم تتمكن من انتشال جثمان الغريق.

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جاء ذلك بعد 24 ساعة من عدم تمكن قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير بالإسكندرية، في العثور على جثمان شاب غارق بشاطئ المعلمين بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، بعدما لقي شاب يدعى «محمد.ر.ع» 20 سنة، مصرعه غرقا في شاطئ المعلمين بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية.

قائد الغواصين

وقال قائد فريق غواصين الخير إيهاب المالحي، إنه كان من المقرر استئناف البحث عن جثة الشاب صباح اليوم الأحد، بعدما لم ينجح الغواصين من انتشاله، قبل أن يظهر الجثة على المياه بمفرده صباحًا، وكانوا قد كثفوا البحث في المنطقة المحيطة مكان الغرق، وتم وضع خطة أوسع البحث في الشواطئ المجاورة والأماكن المتوقع تعلق الجثمان فيها، إلا أن ظهور الجثة قد أنهى كل ذلك.

وأضاف قائد فريق غواصين الخير، أن عملية البحث توقفت مع غروب شمس أمس السبت 12 يوينو من قبل قوات الإنقاذ النهري و4 من المتطوعين منهم، حيث كان المقرر أن يستكمل الفريق اليوم رحلة الغطس للعثور عليه.

وأوضح أن الله قد حقق آمالهم في أن يطفو جثة الشاب علي سطح البحر قبل شروق شمس اليوم، مشيرا إلى أنه في أثناء لم يكن الجثمان قد ظهر فإنه سيتم التجول بلانش بحري داخل الشواطئ لتبين طفو الجثمان داخل عرض البحر من عدمه.