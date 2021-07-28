/642617/الأحد-المقبل-هاني-شاكر-على-مسرح-النافورة-في-أول-ظهور-له-بعد-تعافيه

يستعد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، للتألق من جديد من خلال إحياء أولى حفلاته بعد تعافيه من الأزمة المرضية الطارئة التي أصابته مؤخرا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل هاني شاكر على مسرح النافورة

يقام حفل هاني شاكر في يوم الأحد المقبل الموافق 1 من شهر أغسطس، على مسرح النافورة بالأوبرا، في تمام الساعة الثامنة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وبمشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني.

ومن المقرر أن يشدو هانى شاكر خلال الفاصل الثانى بباقة من أفضل الأغاني منها: “بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، أحلف بسماها إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا” .

هاني شاكر يطمأن الجمهور على صحته

وكان قد طمأن هاني شاكر مؤخرا جمهوره ومتابعيه، على حالته الصحية، فى أول ظهور له منذ خروجه من المستشفى بعد شفائه، مؤكدا أنها أزمة وعدت على خير وأنه فى فترة نقاهة خلال الفترة المقبلة.

وقال شاكر، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديويهات إنستجرام: "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دى على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش، الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وانتوا جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا".

وتابع شاكر: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللى بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير، وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس دى".