/642615/إعلام-النواب-توصي-بتطوير-قصر-ثقافة-مغاغة-بالمنيا-وتغيير-أسمه-لـ-طه-حسين

أوصت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب بضرورة سرعة تطوير بقصر ثقافه مغاغه مسقط رأس عميد الأدب العربي طه حسين وعمل صيانه كامله وشامله لقصر ثقافه مغاغه وتغيير اسم قصر ثقافه مغاغه الي قصر ثقافه الأديب طه حسين عميد الأدب العربي وذلك بعد طلب الاحاطة المقدم من النائب احمد حته عضو لجنه الاتصالات حول سوء احوال وانهيار اوضاع القصر مطالبا بتطوير قصر ثقافه مغاغه بما يليق بمركز مغاغه وعميد الادب العربي طه حسين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل توصيات لجنة الثقافة بشأن قصر ثقافة مغاغة بالمنيا

قصور الثقافة

كما اوصت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، عدد من التوصيات بإعادة فتح وإنشاء عدد من قصور الثقافة او إنشاء بعض قصور الثقافة بالصعيد بعد تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة أمام اللجنة،حيث اثار عدد من النواب قضية قصور الثقافة ومن بينها طلب الاحاطة المقدم من النائب احمد حته وعدد من نواب بلجنة الثقافة، حيث تم توجيه طلب احاطة لكل من من وزيري الثقافة والتخطيط بشأن قصري ثقافة مغاغة وبني مزار .

قصر ثقافة مغاغة بالمنيا

وقال النائب احمد حته،عضومجلس النواب، ان قصر ثقافة مغاغة وصل الى اوضاع سيئة ولا يليق ابدا بالمركز الذي اخرج عميد الادب العربي، اما قصر ثقافة بني مزار غلق منذ فترة طويلة ورغم التبرع بقطعه الارض ومساحتها ١١٧٥ متر مخصصة لقصر ثقافة بني مزار الا انه لم يتم عمل واتخاذ اي خطوه في هذا الشأن .

طلبات الاحاطة

وناقشت اللجنة طلبات الاحاطة امس برئاسة النائبة دريه شرف الدين رئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب، وحضور النائب ايهاب عبد العظيم والنائب مصطفي خالد والنائب سعودي عبد الرحمن وممثل عن وزارة الثقافة والتنمية المحلية والتخطيط حيث استجابت وزارة التخطيط الى طلبات ادراج قصري ثقافة بني مزار ومغاغة في خطه ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك من خلال التعزيزات الماليه في الربع المالي الثاني من هذا العام.

قصر ثقافة بني مزار

كما قررت قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتشكيل لجنة لزيارة قصر ثقافه مغاغه للوقوف علي ماذكره النائب احمد حته حول سوء الاوضاع وسرعة تطويره،فضلا عن توفير كتب الأديب طه حسين عميد الأدب العربي ودعم الأنشطه داخل قصر ثقافه مغاغه ومنها كورال مغاغه، إضافة إلى توفير الأنترنت وتوفير للأنشطه بقصر ثقافه مغاغة.

واوصت اللجنة بسرعة قيام وزاره التنميه المحليه بالتنسيق مع وزارة الثقافة بسرعه انجاز اعمال الصيانة بقصر ثقافة مغاغه خلال الشهر القادم وافاده اللجنه بماتم من اعمال صيانه وتطوير