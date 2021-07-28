/642615/إعلام-النواب-توصي-بتطوير-قصر-ثقافة-مغاغة-بالمنيا-وتغيير-أسمه-لـ-طه-حسين
أوصت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب بضرورة سرعة تطوير بقصر ثقافه مغاغه مسقط رأس عميد الأدب العربي طه حسين وعمل صيانه كامله وشامله لقصر ثقافه مغاغه وتغيير اسم قصر ثقافه مغاغه الي قصر ثقافه الأديب طه حسين عميد الأدب العربي وذلك بعد طلب الاحاطة المقدم من النائب احمد حته عضو لجنه الاتصالات حول سوء احوال وانهيار اوضاع القصر مطالبا بتطوير قصر ثقافه مغاغه بما يليق بمركز مغاغه وعميد الادب العربي طه حسين.
دوت الخليج يرصد تفاصيل توصيات لجنة الثقافة بشأن قصر ثقافة مغاغة بالمنيا
قصور الثقافة
كما اوصت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، عدد من التوصيات بإعادة فتح وإنشاء عدد من قصور الثقافة او إنشاء بعض قصور الثقافة بالصعيد بعد تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة أمام اللجنة،حيث اثار عدد من النواب قضية قصور الثقافة ومن بينها طلب الاحاطة المقدم من النائب احمد حته وعدد من نواب بلجنة الثقافة، حيث تم توجيه طلب احاطة لكل من من وزيري الثقافة والتخطيط بشأن قصري ثقافة مغاغة وبني مزار .
قصر ثقافة مغاغة بالمنيا
وقال النائب احمد حته،عضومجلس النواب، ان قصر ثقافة مغاغة وصل الى اوضاع سيئة ولا يليق ابدا بالمركز الذي اخرج عميد الادب العربي، اما قصر ثقافة بني مزار غلق منذ فترة طويلة ورغم التبرع بقطعه الارض ومساحتها ١١٧٥ متر مخصصة لقصر ثقافة بني مزار الا انه لم يتم عمل واتخاذ اي خطوه في هذا الشأن .
طلبات الاحاطة
وناقشت اللجنة طلبات الاحاطة امس برئاسة النائبة دريه شرف الدين رئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب، وحضور النائب ايهاب عبد العظيم والنائب مصطفي خالد والنائب سعودي عبد الرحمن وممثل عن وزارة الثقافة والتنمية المحلية والتخطيط حيث استجابت وزارة التخطيط الى طلبات ادراج قصري ثقافة بني مزار ومغاغة في خطه ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك من خلال التعزيزات الماليه في الربع المالي الثاني من هذا العام.
قصر ثقافة بني مزار
كما قررت قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتشكيل لجنة لزيارة قصر ثقافه مغاغه للوقوف علي ماذكره النائب احمد حته حول سوء الاوضاع وسرعة تطويره،فضلا عن توفير كتب الأديب طه حسين عميد الأدب العربي ودعم الأنشطه داخل قصر ثقافه مغاغه ومنها كورال مغاغه، إضافة إلى توفير الأنترنت وتوفير للأنشطه بقصر ثقافه مغاغة.
واوصت اللجنة بسرعة قيام وزاره التنميه المحليه بالتنسيق مع وزارة الثقافة بسرعه انجاز اعمال الصيانة بقصر ثقافة مغاغه خلال الشهر القادم وافاده اللجنه بماتم من اعمال صيانه وتطوير
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام النواب توصي بتطوير قصر ثقافة مغاغة بالمنيا وتغيير أسمه لـ طه حسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.