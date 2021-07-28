/642613/الأم-وعشيقها-يمثلان-الجريمة-أمام-النيابة-في-قضية-قتل-3-أطفال-بالسم-بقنا

أمرت النيابة العامة بقنا، برئاسة المستشار أنور البطش مدير نيابة فرشوط، والمستشار أحمد عرابي، وكيل النيابة، وبمعاونة محمد فرج وعمرو أبو ضيف وكيلي النائب العام وسكرتارية تحقيق هاني شنودة وحازم نور الدين، حبس المتهمين في قضية مقتل 3 أطفال بالسم وإصابة والدهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، على أن يراعي لهما التجديد في الميعاد القانوني.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس المتهمين في قضية مقتل 3 اطفال في قنا

ومثلت الزوجة وعشيقها، أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بفرشوط الجريمة، وكيف وضعت السم في العصير ما أسفر عن مقتل 3 من أطفالها، وإصابة الزوج بحالة خطرة، نتيجة وضع السم في عصير.

كانت قد كشفت التحريات رجال البحث الجنائى التي أجراها العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائى، أن الزوجة وعشيقها يعمل سائق متهمين بقتل 3 أطفال وإصابة زوجها بالتسمم بمركز فرشوط.

وفاة 3 أطفال في قنا

بدأت القصة عندما تبلغ لمركز فرشوط من المستشفي المركزي باستقباله عاملا - 32 سنة مقيم دائرة المركز "في حالة غيبوبة ولا يمكن استجوابه وأطفاله الثلاثة، مصابين بحالة تسمم نتيجة تناولهم عصير ووفاة الأطفال أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

وتوصل تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلي ارتباط زوجة المصاب 26 سنة، ربة منزل، بعلاقة عاطفية مع سائق 26 سنة تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.

اعترافات المتهم

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة محرمة مع المتهمة واتفاقهما علي التخلص من زوجها وأولادها وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد.

بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وتم احالتهما للنيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.