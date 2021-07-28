/642609/تعرف-على-موعد-طرح-ألبوم-محمد-حماقي-الجديد

يترقب جمهور الفنان محمد حماقي موعد طرح ألبومه الجديد على أشد من جمر خاصة بعد حالة التشويق التي أثارها حماقي حول الألبوم من خلال حفلاته وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ألبوم محمد حماقي الجديد

ينتظر حماقي طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة ضمن موسم الصيف الحالي، وذلك بعدما انتهى من تسجيل كافة أغاني الألبوم ومن المقرر أن يكون الألبوم متعدد الألوان الغنائية بين المقسوم والسريع والرومانسي والدرامي.

تفاصيل ألبوم حماقي الجديد

يتكون الألبوم الجديد لحماقي من 12 أغنية اختارها من بين 20 أغنية، من المقرر طرحهم خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس بعد الاستقرار على الأغاني النهائية للألبوم.

وقرر حماقي الكشف عن بعض المقاطع من الألبوم الجديد من خلال حفلع بالمملكة العربية السعودية في نهاية الشهر الجاري ضمن موسم صيف جدة الذي يتواجد فيه عدد كبير من المطربين.

ويقام حفل محمد حماقي في المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية اذ طرحت تذاكر الحفل بداية من يوم 24 يوليو بداية من الساعة 7 مساء، ويقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة

محمد حماقي يشيد بشريهان في مسرحية كوكو شانيل

وأعرب محمد حماقي مؤخرا عن سعادته بتألق الفنانة الاستعراضة شريهان في مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” التي تم عرضها في أول أيام عيد الأضحى المنقضي فكتب حماقي عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم”.

وأضاف: "أنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي "كوكو شانيل" كأنك مغيبتيش وكأنك عمري ما نزلتي من علي خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطة ومنتهي السحر، العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل علي عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية".