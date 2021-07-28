ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ننشر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى، 2020/2021، بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته كاملة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: https://nategafany.emis.gov.eg/ اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

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