وزيرة البيئة تعلن الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لمستويات...

د. ياسمين فؤاد: لدينا ٣٦ محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية ومستمرون فى خطة التوسع للرصد البيئي للضوضاء لإعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد منها

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى محافظة الفيوم ، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الفيوم ، وفى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي

بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشارت د. ياسمين فؤاد أن أنشاء تلك المحطة يأتى استكمالاً لأعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظة الفيوم والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بلغ 36 محطة موزعة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة على بذل الجهود لتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء والتى يعد ضمن خطة وزارة البيئة وجهازها التنفيذى للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لمستويات الضوضاء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لها .

وتهدف الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها، علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.