«محلية النواب» تبدأ زيارة ميدانية إلى الغربية لمتابعة عدة مشروعات

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الوفد البرلمانى، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة.

ويتابع وفد لجنة الإدارة المحلية، المنطقة اللوجيستية بمنطقة سبربايط، وكذلك موقع إنشاء مدينة طنطا الجديدة، ومحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم ومحطة كهرباء كفر الشيخ سليم وإنشاء مجمع سكنى بمنطقة العجيزي، ومحطة مياه الملاحة، كما يتفقد أعمال التطوير لمحور شارع الإسكندرية من الطريق الزراعى إلى منطقة السيد البدوى وكذا أعمال تطوير ميدان السيد البدوى وأعمال تطوير ميدان محطة السكة الحديد، وكذلك موقع إنشاء فندق طنطا الجديد بشارع الجلاء.

كما تتابع اللجنة أيضا أعمال التطوير لكورنيش طنطا الجديد، وكذلك للمجزر الآلى بقرية شبشير الحصة، والمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وزيارة مدرسة الشهيد فضل الله بالمحلة الكبرى، ووضع يافطة باسم الشهيد، ومصرف ميت الليث هاشم، وكذلك أعمال مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، وأعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية ببهبيت الحجارة بسمنود.

ويرأس المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد محمد الحسينى، محمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر، والأعضاء محمد رضا البنا، خالد محمد شلبى، زكى عباس، عمرو رشدى الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول.