صور.. محافظ الغربية يستعرض جهود تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إن حجم الاستثمارات فى الغربية 507 ملايين جنيه، للعام المالى الجارى 2021/2022، من الباب السادس، وكانت العام السابق 505 ملايين، تم صرف منها 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى مشروعات الرصف للطرق، وأن أكثر طرق تم رصفها خلال الفترة الأخيرة، وأن الرصف يتم بجودة عالية.

وقال محافظ الغربية، إنه تم تقسيم المشروعات إلى مشروعات خدمية، تشمل توسعات محطة الصرف الصحى والصناعى بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى دبلشان بتكلفة 70 مليون، ومحطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، والمجزر النصف آلى بقرية شبشير بطنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتطوير محور شارع الإسكندرية بحى أول طنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بتكلفة 122 مليون جنيه.

وبشأن ملف تطوير العشوائيات، قال إن المحافظة فيها 37 منطقة عشوائية فى الغربية، منها 33 غير مخططة، وتم تطوير 7 مناطق منها، وهناك 4 مناطق غير آمنة، تم إنشاء عمارات جديدة تشمل 168 وحدة، ومنطقة تل الحدادين ستدخل فى تطوير العشوائيات فيها نحو 118 عقار تضم 256 أسرة، وسيتم إنشاء عمارات لتوفير وحدات سكنية لهم، وتحدث عن مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومجمع عبدالمنعم رياض السكنى، وإنشاء 163 محل بتكلفة 59 مليون جنيه.

واستعرض محافظ الغربية، المشروعات الاستثمارية، وأهممها المنطقة اللوجستية بسبرباى - طنطا، بتكلفة 6 مليار جنيه، وهى أول منطقة فى مصر تدار إلكترونيًا، والمجمع الصناعى بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 638 مليون، ومشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة 76 مليون جنيه، وفندق الشانزليزيه بشارع الجلاء بطنطا بتكلفة 850 مليون جنيه، نظرًا لأن المحافظة خالية من الفنادق، وكذلك مستشفى ومول تجارى بشارع الجيش بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه، ومستشفى الصدر بطنطا، ومشروع الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة - سمنود، بتكلفة 251 مليون جنيه.

وتحدث الدكتور طارق رحمى، عن المشروعات الحضارية والسياحية، وأبرزها مسار العائلة المقدسة بتكلفة 9 ملايين جنيه، مؤكدًا أن الغربية هى أول محافظة انتهت من تطوير نقطة المسار لديها، وكذلك تشمل تطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتطوير شارع السكة الجديدة وميدان السيد البدوى، بتكلفة 22.7 مليون جنيه، ومدينة طنطا الجديدة على مساحة 283 فدانًا، ومشروع إنشاء مدينة المحلة الجديدة.

واستعرض مشروعات المديريات، ومشروعات الرى وتبطين الترع باستثمارات 819 مليون جنيه، وتحدث عن تطوير الأسواق العشوائية، وعن المشروعات المستقبلية، والتى طلب المحافظ دعم لجنة الإدارة المحلية فيها بالتواصل مع الحكومة لحل بعض الإشكاليات، ومنها مشروع تطوير قناطر دهتورة بمركز زفتى، وإنشاء كبارى علوية لفك الاختناقات المرورية.

وقال محافظ الغربية إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هى الحل الأمثل والحل السحرى لكل المشكلات فى المجتمع، مركز زفتى ويضم 54 قرية، وتشمل 485 مشروع، بتكلفة 3 مليارات جنيه، مؤكدًا أن مشروعات "حياة كريمة" فى مركز زفتى تشمل إنشاء مجمعات خدمية، وتبطين جميع الترع، وتوصيل الصرف الصحى والمرافق الأخرى، و1.737 حالة لسكن كريم، وغيرها من المشروعات التنموية.

وقال رحمى إن الغربية محافظة حبيسة بين 5 محافظات، وتضم 5.3 مليون نسمة، لافتًا إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية لتطوير المحافظة، وتضم 9 محاور، محور التنمية البشرية، تم الاهتمام بالمدارس جارى افتتاح 145 مدرسة، وتم بناء وافتتاح 83 مدرسة، وتم محاربة الدروس الخصوصية.

أما محور الصحة، فتم تطوير أقسام ببعض المستشفيات، ودعم بأجهزة طبية جديدة، وفى محور الثقافة والفنون، تم تنظيم 1.668 فاعلية ثقافية وفنية، وفى مجال الشباب والرياضة، تم تنظيم 653 فاعلية رياضية وترفيهية، وهناك فرق رياضية صعدت لدورى الدرجة الأولى، وتتمية المهارات والقدرات ودعم الابتكار والإبداع، وفعاليات للمرأة وذوى القدرات الخاصة، ووضع لائحة جديدة لمراكز التدريب، وتكريم المتميزين، وتكريم فريق العباقرة من المدارس والجامعات.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن زيارة اللجنة لمحافظة الغربية تأخرت، ووجه الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، على موافقته على قيام اللجنة بهذه الزيارة، ولفت إلى أن هذه الزيارة للتفقد الميدانى وليست تقصى حقائق، مشيرًا إلى أن هناك تعاون رشيد بين مجلس النواب والسلطة التتفيذية فى إطار الحرص على الصالح العام للوطن والمواطن.

وأوضح أن الزيارة لها ثلاثة أهداف، منها إلقاء الضوء على المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى المحافظة، وكذلك رصد مشكلات المواطنين والخدمات التى تحتاجها المحافظة، لافتًا إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية تعد تقريرًا شاملاً عن الزيارة، وتضع فيه توصيات ويتم عرضه على المجلس.

وأضاف السجينى أن اللجنة مستعدة للتواصل والتنسيق مع وزارة الرى ومحافظة الغربية بشأن استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة الرى فى الغربية، مؤكدًا أهمية وضرورة تطبيق اللامركزية فى المحافظات.

من جانبه، أكد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تجهيز الملفات الخاصة باحتياجات المراكز السبع غير المشمولة حاليًا بمبادرة "حياة كريمة"، لتكون جاهزة مستقبلا ليتم تلبية احتياجات هذه المراكز.

ورد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إذ أكد أن الملفات الخاصة باحتياجات كل مركز موجودة سواء مياه شرب أو صرف صحى وغاز وخلافه، مشيرًا إلى أنه بمجرد شمولها ضمن المبادرة سيتم التنفيذ على الفور.

وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن محافظة الغربية من المحافظات المهمة وتستحق الدعم، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتفاصيل مشروعات الصرف الصحى والمياه والترع والمصارف، وأن مجلس النواب يتعاون مع السلطة التتفيذية فى إطار المسؤولية الرشيدة لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.