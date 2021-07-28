جدة - نرمين السيد - توجه اليوم الأربعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى روسيا الاتحادية وذلك فى زيارة فنية، على رأس وفد فنى رفيع المستوى، لحضور مراسم الاحتفال المصرى الروسى لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية.





ويبحث شاكر، خلال الزيارة، مع أليكسى ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية (روس أتوم) تقدم أعمال مشروع محطة الضبعة النووية وما يتبعه من أعمال مستقبلية مخطط لها، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم.

كما يزور الوزير مجموعة من الشركات الروسية المسئولة عن تصنيع المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية، من بينها شركة (أتوم إنرجوماش) المسئولة عن تصنيع الوعاء الضاغط وشركة (تاجماش) المسئولة عن تصنيع "مصيدة قلب المفاعل".

وشهدت الفترة الماضية مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتى أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة، وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة، وذلك فى إطار الإعدادات لبدء تصنيع مكونات المحطة طويلة الأجل.

يذكر أن "مصيدة قلب المفاعل" هى معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذى تنتمى إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية، وتتم جميع مراحل تصنيعها الفنية داخل روسيا الاتحادية، ومن ثم يتم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجستية لنقلها لموقع الضبعة.

وتأتى خطوة البدء فى التصنيع لمصيدة قلب المفاعل كمعلم رئيسى فى مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والذى يأتى فى إطار سلسلة من الإنجازات المتواصلة المحققة التى يشهدها تنفيذ المشروع مؤخرا، كنتيجة لتضافر الجهود التى تبذلها المجموعات الفنية وفرق العمل المصرية والروسية للمضى قدما فى تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بالضبعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الكهرباء يتوجه إلى روسيا لتدشين بدء تصنيع معدات محطة الضبعة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.