فيديو.. الحكومة: الانتقال إلى العاصمة الإدارية فى الربع الأخير من 2021

جدة - نرمين السيد - ونشر مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو أعلن خلاله أن بداية الانتقال إلى العاصمة الإدارية لجديدة ستكون خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأوضح الفيديو أن عملية الانتقال تبدأ بالإدارات المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والإدارية والهندسية لِتَسَلُّم المقار، يعقبها مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية.. إذ خضع المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية لعمليات تدريب مختلفة.

وبحسب جهاز التنظيم والإدارة فإن هذه الخطوة يعقبها انتقال الموظفين المختارين للانتقال إلى العاصمة، حيث بلغ عدد هولاء الموظفين 40 ألفًا و994 موظفًا من 119 جهة.

وأوضح الفيديو أن المرشحون للانتقال خضعوا إلى برامج تدريبية عديدة منها أساسيات الأمن القومى وأساسيات التحول الرقمى وحزمة الجدارات وحزمة البرامج التخصصية للإدارت المالية والتخطيط الاستراتيجى والعلاقات العامة حيث يبلغ عدد المستفدين مايزيد عن 65 ألفًا.