التعليم: ضبط الطالب المسؤول عن نشر امتحان الديناميكا على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المسؤولة عن امتحانات الثانوية العامة أنه تم ضبط الطالب (م.ع.ا) بمحافظة قنا، لحيازته تابلت بشريحة خارجية وتصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الديناميكا" على الإنترنت وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.





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