محافظ القاهرة يوجه بالرفع المساحى لمرافق طريق الأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ، خلال الجولة، مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحى للمرافق المتواجدة أسفل الطريق لبيان حاجتها للإحلال أو التجديد قبل البدء فى تطوير الطريق مع عمل دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به، خصوصًا أنه يمثل مدخل القاهرة الجنوبى كما يمثل مسار حيوى للقادم من الجيزة والكريمات وطريق الصعيد. رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومسؤولى مديرية الطرق ورئيس حى 15 مايو.

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