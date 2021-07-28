/642612/في-ذكرى-وفاته-نجل-طبيب-الغلابة-يكشف-حقيقة-تقديم-قصة-والده-في-عمل-فني

تحل اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021 ، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الدكتور محمد مشالى المعروف باسم «طبيب الغلابة» والذى رحل عن عالمنا بعد رحلة طويلة من المواقف الإنسانية، وتاريخ عريض من العطاء غير المشروط، ومد يد العون لكل من يشعر بالألم دون مقابل بالمجان.

دوت الخليج يكشف حقيقة إنتاج مسلسل يقدم حياة الراحل محمد مشالي المعروف إعلاميًا بطبيب الغلابة.

أسرة طبيب الغلابة ترفض تقديم قصته في عمل فني

وكشف هيثم مشالي نجل الراحل محمد مشالي حقيقة تقديم مسلسل يحكي قصة حياى والده التي تكللت بالأعمال الطيبة ومد يد العون للضعيف.

فقال مشالي خلال تصريحات صحفية: "ناس كتير كلمتني وإحنا رافضين الموضوع تمامًا، دي كانت رغبته هو كان زاهد وبيحب يشتغل في الخفاء ومكنش بيحب الشهرة".

وتابع: "إحنا كأسرة رافضين بالكامل.. ودعوات الناس والتكريمات أغلى حاجة.. مش بتمنى أكتر من كدا".

طبيب جديد يُكمل مسيرة طبيب الغلابة

واختتم هيثم حديثه قائلًا: "مسيرة الخير مستمرة.. وفي دكتور من أهل البلد أعاد فتح عيادة والدي واتبع فيها نفس النظام الخيري.. والناس اللي كانت بتيجي لوالدي دلوقتي بتروح للطبيب الجديد".

السيرة الذاتية لطبيب الغلابة

تخرج الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة في كلية طب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وطب الأطفال والحُمَيات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة.

افتتح محمد مشالي طبيب الغلابة عيادته الخاصة في طنطا عام 1975، وذكر عنه أنه تكفل برعاية إخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج.

وفاة طبيب الغلابة

وكان قد أعلن وليد مشالي وفاة والده الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميًا بـ «طبيب الغلابة»، عن عمر يناهز 76 عامًا، جراء إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.