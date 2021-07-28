/642608/منظمو-أولمبياد-طوكيو-يقدمون-اعتذارا-رسميا-بسبب-الأكل

اعتذر منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء، بسبب طلبهم الكثير من وجبات الطعام للعاملين في حفل الافتتاح، بعد أن أظهرت لقطات فيديو انتشرت كالنار في الهشيم، على وسائل التواصل، الشاحنات وهي تتخلص من كميات كبيرة من الطعام الفائض، الذي لم يتناوله أحد، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

واقعة مثيرة للحرج لمنظمي الأولمبياد

وهذه أحدث واقعة مثيرة للحرج للمنظمين، الذين يواجهون معارضة واسعة لإقامة الألعاب في خضم وباء كوفيد-19، حيث وُجهت لهم اتهامات بإهدار كميات كبيرة من الطعام في الاستاد الوطني، الذي كان مسرحا لحفل الافتتاح يوم الجمعة الماضي.

وقالت وسائل إعلام، إن آلاف العبوات التي تحتوي على وجبات طعام لم يمسسها أحد، تم التخلص منها في الملعب، بعد أن تسبب قرار إقامة الألعاب دون جماهير في تقليص عدد المتطوعين العاملين.

وتسببت هذه المشاهد في حرج بالغ للمنظمين، الذين يصرون على التأكيد عبر موقع البطولة، أن أولمبياد طوكيو "يهدف إلى تقليل التأثير السلبي لهدر الموارد".

واعترف ماسا تاكايا، المتحدث باسم ألعاب طوكيو، اليوم الأربعاء، بوجود فائض كبير من وجبات الطعام خلال حفل الافتتاح.

وقال "اعتبارا من الأسبوع الحالي، سيتم تنفيذ إجراءات لتحسين طلبات (الطعام) في كل مكان، ونأسف لحدوث قدر كبير من الطلبات الزائدة عن الحاجة".

وأوضح أن فائض الطعام لم يتم التخلص منه، لكن أُعيد تدويره في علف الحيوانات واستخدامات أخرى.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

بعثة مصر

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.