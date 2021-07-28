«استقبال بالورود».. أول صور لوصول هدايا ملاك وسيف عيسى أبطال مصر بالتايكوندو

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استقبلت الجماهير المتواجدة في مطار القاهرة سيف عيسى وهدايا ملاك أبطال مصر في لعبة التايكوندو والحائزين على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد حصولهم على المركز الثالث في إجمالي المنافسات.

واستقبلت الجماهير أبطال مصر بالورد والتهاني منذ اللحظات الأولى لوصولهم مطار القاهرة الدولي بعد نجاح الثنائي في التتويج ببرونزية طوكيو 2020، وينشر دوت الخليج الصور الأولى من تواجد الثنائي.

الجماهير تستقبل هدايا ملاك وسيف عيسى بالورود

وشهد محيط مطار القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير العاشقة للرياضة من أجل إستقبال بطلي مصر في لعبة التايكوندو، هدايا ملاك وسيف عيسى ، صاحبا الميدالتين البرونزيتين للبعثة المصرية حتى الأن.

وحضرت العديد من الجماهير لإستقبال عودة ثنائي التايكوندو وذلك للتعبير عن مدى الفخر من تتويج الثنائي بإول ميدالتين للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو ، على أن يقوم أوتوبيس مفتوح مزين بصور هدايا ملاك وسيف عيسى بالتجول داخل العاصمة.

ونجحت البعثة المصرية في حصد ميدالتين حتى الأن في منافسات طوكيو 2020 عن طريق هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبا التايكوندو ومع منافسات اليوم السادس والسابع من دورة الألعاب يأمل العديد من مشجعى ومحبي الرياضة مواصلة الأبطال المصريين في تتويج الأبطال.