/642606/القبض-على-لص-يسرق-السيارات-بطريقة-شيطانية-بالتجمع-الأول

نجحت رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على تاجر سيارات يبعها مسروقة للمواطنين في منطقة التجمع الأول بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل لص السيارات في التجمع الأول

ترجع تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات.

وعلي الفور توجهت الأجهزة الأمنية لاستبيان الأمر، حيث تمكنت من ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته سيارة ملاكي وبصحبته سيدة وبحوزتها سيارة ملاكي.

اقوال السيدة

وبسؤال الأخيرة « السيدة»، قررت بسابقة قيام المذكور ببيع السيارة التي بحوزتها لها بعد إيهامها بأنه صاحب السيارة، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، إلا أنها اكتشفت بأن السيارة مبلغ بسرقتها، حيث قامت باستدراجه للمنطقة مكان الضبط بدعوى سداد قيمة أحد الأقساط، وفور وصوله قامت بالاستغاثة.

بالكشف الفني على السيارة حيازتها اتضح أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مدينة نصر أول، وبالكشف الفني على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم اتضح أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مصر القديمة.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم أمام رجال مباحث القاهرة، عن مزاولته نشاطاً إجراميا تخصص في سرقة السيارات من مالكيها بعد إيهامهم بقيامه باستئجارها منهم مقابل ربح شهري، وبعد ذلك يقوم باصطناع أوراق ملكية للسيارات وبيعها لأشخاص آخرين بنظام القسط وتحرير إيصالات أمانة على المشترين وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى.

كما أضاف المتهم :« بأنه إرتكب 4 جرائم سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط مجموعة من عقود إيجار سيارات ، عقود بيع ابتدائية إيصالات أمانة بأسماء الأشخاص المشترين للسيارات».

باستدعاء المجني عليهم« السيدة» تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، وعلي الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.