للمرة الأولى..ميرهان حسين تقف أمام أشرف عبد الباقي في مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

/642604/للمرة-الأولىميرهان-حسين-تقف-أمام-أشرف-عبد-الباقي-في-مسرحية-شمسية-وأربع-كراسي

تتعاون الفنانة ميرهان حسين للمرة الأولى في عمل مسرحي أمام الفنان أشرف عبد الباقي من خلال مسرحيته الجديدة «شمسية وأربع كراسي» الذي من المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، الخميس المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

ويشارك في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين كلا من محمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

ميرهان حسين تتألق في ختم النمر

وكان أخر ظهور للفنانة ميرهان حسين كان من خلال «ختم النمر» التي تدور أحداثه حول عمر النمر “أحمد صلاح حسني” الذي يقع في حب خصيمته هنادي، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم.

مسلسل «ختم النمر» تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين تشيد لأغنية اتقل لعمرو دياب

نشرت الفنانة ميرهان حسين مؤخرا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية "اتقل" للفنان الكبير عمرو دياب، وعلقت ميرهان على الفيديو، قائلة: "في حالة حب مع هذه الأغنية، اتقل"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتعد أغنية «اتقل» ثاني أغنيات عمرو دياب الصيفية وهي من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم. وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.