/642603/طوكيو-2020-فريدة-عثمان-تودع-منافسات-100متر-حرة

أنهت فريدة عثمان سباقها في المركز الثالث بـ55.47 ثانية، في انتظار باقي التصفيات. تتأهل أول 16 متسابقة إلى نصف النهائي، ولم تتأهل فريدة لنصف النهائي بعد أن تواجدت في المركز 33 بشكل عام في التصفيات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تخوض فريدة عثمان منافسات 50 متر حرة في تمام الساعة 12:38 من ظهر يوم الجمعة.

فيما ودعة فريدة عثمان منافسات 100 متر حرة بعد أن احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات.

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

12:07 صباحا سباحة فريدة عثمان 100م حرة تصفيات

تنس الطاولة

1:00 ظهرا تنس طاولةعمر عصر الدور ربع النهائي ضد الصيني الأسطوري ما لونج

عمر عصر

الجدير ابلذكر أن تأهل عمر عصر لاعب تنس الطاولة، إلى الدور ربع النهائي من منافسات فردي الرجال بتنس الطاولة، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره التايوني يوان تشونج، في الشوط الحاسم، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 4/3 لصالح عصر، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية