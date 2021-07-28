بالأسماء .. إصابة 17 شخصًا ف انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب

/642602/بالأسماء--إصابة-17-شخصا-ف-انقلاب-ميكروباص-بطريق-رأس-غارب

شهد طريق الشيخ فضل رأس غارب انقلاب ميكروباص مما أدى إلى إصابة ١٧ راكب تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب تفاصيل الحادث ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، إخطار بانقلاب ميكروباص بطريق الشيخ فضل رأس غارب على الفور دفع الدكتور محمد غريب مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر بـ 8 سيارات اسعاف للتعامل السريع مع الموقف. وأتضح أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد السائق ما نتج عن إصابة ١٧ راكب وهم : علاء فاروق احمد ٥٨ سنة المنيا عبير ماهر الخولي 48 سنة المنيا شنودة بطرس يوسف ٩ سنوات ندي علاء الخولي٢١سنة ديفيد فهمي شفيق١٤ سنة أية علاء متولي 16 سنة شهد علاء الخولي12 سنة فاروق علاء الخولي 20 سنة ارميا مينا بشري13 سنة يوسف مينا بشري11 سنة ماريا مخلص لمعي35 سنة مينا بشري مينا 44 سنة فلوباتير بطرس يوسف١٤ بطرس يوسف بخيت 46 سنة أمیر صادق ميخائيل 38 سنة المنيا تم نقل المصابين جميعا الى مستشفى راس غارب المركزي لتلقي العلاج وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث

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