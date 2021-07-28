/642600/انطلاق-عرض-مسرحية-شمسية-وأربع-كراسي-لمحمد-عبد-الرحمن-في-هذا-الموعد

استئنف الفنان محمد عبد الرحمن من بروفات مسرحية «شمسية وأربع كراسي» والمقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، الخميس المقبل.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسرحية «شمسية وأربع كراسي» للنجم محمد عبد الرحمن، والتي من المتوقع أن تلاقي إعجاب الجمهور.

أبطال مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، من بطولة محمد عبد الرحمن إلى جانب نخبة من النجوم وعلى رأسهم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

قصة مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

محمد عبد الرحمن ينشغل في تحضير مسلسل «فيصل إكس أبو كليبس»

وينشغل محمد عبد الرحمن حاليًا في التحضير لمسلسه الجديد بعنوان «فيصل إكس أبو كليبس»، والذي أعلن عنه من خلال حساباته الرسمية على منصات السوشيال ميديا، وكتب مشوقًا جمهوره: "استنوا إكس".

يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق» جمجوم وبمبم والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء «الأفضل 2020» لوشوشة.

محمد عبد الرحمن يعيش حالة من النشاط الفني

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.