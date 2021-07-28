/642599/النائبة-تشوي-الديب-الموافقة-علي-إنشاء-كوبري-علوي-بإمبابه

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة نشوى الديب بشأن أنشاء كوبري علوي من شارع المطار وشارع ترعة السواحل

انشاء كوبري علوي بامبابة

واشارت النائبة نشوي الديب أن الكوبري يمر من شارع المطار الى ش المحطة و شارع ترعة السواحل و شارع محمد حجازى بتكلفة ٩٠مليون جنيه، مؤكده علي انه منذ اكثر من عام تقدمت بطلب لمحافظ الجيزة وكررت الطلب بعدها بشهور لانشاء كوبرى يمر من شارع المطار الى شارع المحطة وشارع ترعة السواحل وشارع محمد حجازى، لحل ازمة مرور شارع المطار ومن اجل الاستعداد للضغط المرور الذى سيزيد بعد تنفيذ مثلث بشتيل ولان شارع المطار هو احد الاضلاع المثلث.

هيئة السكة الحديد

واكدت الديب أنه وبعد اكثر من عام تقدمت بالفكرة ذاتها لمجلس النواب وحضرت المحافظة ممثلة فى اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة الذى ابلغ المجلس بترحيب المحافظة بالمشروع وطلب بالمساعدة المالية وهى ٩٠مليون جنيه تكلفة انشاء الكوبرى وحضر اللقاء اشرف بكر رئيس الحى، كما حضر مندوب هيئة السكة الحديد المهندس وائل مهدى مدير عام مشروعات الكبارى بالهيئة.