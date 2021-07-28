/642596/المنتخب-السعودي-يودع-منافسات-أولمبياد-طوكيو-بعد-الخسارة-أمام-البرازيل

ودع المنتخب السعودي الشقيق منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أنطلقت في تمام العاشرة من صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

المنتخب السعودي يودع منافسات طوكيو 2020

واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة بعد أن تلقى الخسارة في الثلاث مواجهات السابقة على يد كوت ديفوار وألمانيا واخيرا أمام البرازيل بثلاثية مقابل هدف وحيد.

تشكيل السعودية أمام البرازيل

أمين بخاري في حراسة المرمي، ثم عبدالباسط هندي، عبدالإله العمري، خليفة الدوسري، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، علي الحسن، سالم الدوسري، سامي النجعي، عبدالله الحمدان.

تشكيل البرازيل أمام السعودية

سانتوس في حراسة المرمي، ثم نينو، دييجو كارلوس، داني ألفيس، أرانا، ماتيوس هينريكي، برونو جيماريش، كلاودينيو، أنتوني، ماتيوس كونها، ريتشارليسون.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار. وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب كوت ديفوار. وشهدت المباراة طرد دوغلاس لوبيز لاعب البرازيل في الدقيقة 14 وإيبوي كواسي لاعب كوت ديفوار.

منتخب مصر الأولمبي

يدخل منتخب مصر الأولمبي لمباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة أستراليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الواحدة.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي-محمود الونش- كريم العراقي-أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق -طاهلر محمد طاهر.

خط الهجوم:”رمضان صبحي-صلاح محسن-أحمد ياسر ريان.

الجدير بالذكر أن تلقي منتخب مصر خسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 1/0.

حل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد سابورو دومى.

وفى المقابل، فاز منتخب إسبانيا على نظيره الأسترالى بهدف نظيف، ليرفع الإسبان رصيدهم إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو

إسبانيا.فى المركز الأول برصيد 4 نقاط

أستراليا.فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط

الأرجنتين فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

مصر فى مركز الرابع برصيد نقطة وحيدة

ورغم أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام الأرجنتين فى المجمل وكان الأخطر طوال الـ90 دقيقة تقريباً إلا أن الفوز كان من نصيب منتخب الأرجنتين الذى نجح فى "خطف" نقاط المباراة الثلاث.خسر منتخب مصر الأولمبى من نظيره الأرجنتينى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.